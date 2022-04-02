Бернли, Великобритания, , 19:40 — REGNUM 27-летний фланговый нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг с оценкой 7.88 по версии авторитетного портала WhoScored был признан лучшим игроком матча 31-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 «Бернли» — «Манчестер Сити».

Рахим Стерлинг Дарья Антонова © ИА REGNUM

Рахим Стерлинг провел на поле все 90 минут. За отведенное время нападающий отметился двумя результативными передачами и двумя успешными обводками. Точность передач Стерлинга составила 92%.

В текущем сезоне Рахим Стерлинг принял участие в 24-х турах чемпионата Англии, в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 на счету англичанина 5 (3+2) очков по системе гол+пас в восьми встречах.