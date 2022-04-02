Москва, , 19:33 — REGNUM Официальный представитель Министерство обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом он рассказала на вечернем брифинге сегодня, 2 апреля.

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По словам Конашенкова, войска Луганской Народной Республики развивают наступление на позиции украинской 57 мотопехотной бригады и блокируют с востока и юга населенный пункт Боровское. В ходе боев уничтожено до 30 украинских националистов и пять единиц бронетехники.

Днем 2 апреля российские войска нанесли высокоточными ракетами воздушного базирования удары по железнодорожным станциям Лозовая и Павлоград. В результате этих ударов была уничтожена бронетехника, боеприпасы и цистерны с топливом, которые направлялись для усиления группировки украинских войск на Донбассе. Кроме того, высокоточными ударами был выведен из строя военный аэродром в городе Миргород в Полтавской области. На замаскированной стоянке этого аэродрома были уничтожены несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения.