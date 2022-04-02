Лондон, 2 апреля, 2022, 19:27 — ИА Регнум. 2 апреля в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» в матче 31-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 потерпел сенсационное поражение от «Брентфорда» со счетом 1:4.

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Единственный мяч в составе хозяев в дебюте второго тайма забил центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер после передачи Н’Голо Канте. Голы «Брентфорда» забили Виталий Джанельт (50' Брайан Мбеумо, 60' Айвен Тоуни), Кристиан Эриксен (54' Брайан Мбеумо) и Йоан Висса (87')

Статистика матча («Челси"/ «Брентфорд»)

Удары 21/17

Удары в створ 8/6

Владение 70%/30%

Угловые 12/7

Нарушения 11/7

Составы команд:

«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Асипиликуэта, Алонсо (Джеймс, 55'), Канте (Лукаку, 65'), Лофтус-Чик, Маунт, Зиеш, Хаверц, Вернер (Ковачич, 64').

«Брентфорд»: Райя, Пиннок, Янссон, Айер, Генри (Канос, 88'), Нергор, Эриксен, Джанельт (Йенсен, 82'), Расмуссен, Тоуни, Мбеумо (Висса, 85').

Эта победа стала для «Брентфорда» девятой в текущем сезоне АПЛ. Подопечные Томаса Франка, набрав 33 очка, обошли «Ньюкасл» и поднялись на четырнадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Челси» с 59-ю очками остался на третьей позиции.