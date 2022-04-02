Москва, , 19:24 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) России нанесли высокоточный удар «Искандером» по штабу обороны в Харькове. Об этом 2 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Искандер Vitalykuzmin.net

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«В результате нанесенного в четверг, 31 марта, высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по штабу обороны в городе Харьков, подтверждено уничтожение более 100 националистов и наемников из западных стран», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 2 апреля в Народной милиции ДНР сообщили, что более 500 военнослужащих ВСУ перешли на сторону ДНР с начала спецоперации России на Украине.