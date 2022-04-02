Москва, 2 апреля, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Сегодня, 2 апреля, московский «Локомотив» в центральном матче 23-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет «Спартак». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Logo-football.ru ФК «Локомотив»

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Даниил Худяков, Дмитрий Живоглядов, Марк Мампаси, Тин Едвай, Наир Тикнизян, Константин Марадившили, Алексис Бека Бека, Сергей Бабкин, Гирано Керк, Вильсон Изидор, Ян Кухта.

«Спартак»: Александр Максименко, Максимилиано Кофрие, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Виктор Мозес, Кристофер Мартинс Перейра, Зелимхан Бакаев, Даниил Хлусевич, Роман Зобнин, Квинси Промес, Шамар Николсон.

В последний раз «Локомотив» и «Спартак» играли между собой 7 ноября 2021 года в матче 14-го тура РПЛ. Тот матч, проходивший в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», завершился со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Гирано Керк (23' Франсуа Камано) и Наиль Умяров (64').