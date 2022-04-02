Манчестер, Великобритания, 2 апреля, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Сегодня, 2 апреля, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Лестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед»

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Харри Магуайр, Рафаэл Варан, Диогу Далот, Люк Шоу, Поль Погба, Фред, Скотт Мактоминей, Джейдон Санчо, Энтони Эланга.

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Джемс Джастин, Уэсли Фофана, Джонни Эванс, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Кирнан Дьюсбери-Холл, Нампали Менди, Джеймс Мэддисон, Харви Барнс, Келечи Ихеаначо.

Бригада арбитров: Андре Марринер | Даррен Канн | Йан Хассин.