Донецк, , 19:04 — REGNUM Более 500 украинских военнослужащих перешли на сторону Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала спецоперации России на Украине. Об этом 2 апреля сообщили в Народной милиции республики.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Шестеро военнослужащих 54-й механизированной бригады и двое военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала специальной операции добровольно перешли на сторону ДНР 525 военнослужащих ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 2 апреля штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали еще свыше 320 мирных жителей, среди которых более 70 — дети.