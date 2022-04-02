Дортмунд, Германия, , 19:02 — REGNUM Сегодня, 2 апреля, в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» «Боруссия» в центральном матче 28-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 примет «Ред Булл Лейпциг». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Игроки «РБ Лейпциг» Dierotenbullen.com

Стартовые составы команд:

«Боруссия»: Грегор Кобель, Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Эмре Джан, Джуд Беллингем, Аксель Витсель, Марус Вульф, Марко Ройс, Торган Азар, Эрлинг Холанд.

«Ред Булл Лейпциг»: Петер Гулачи, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Йошко Гвардиол, Анхелиньо, Норди Мукиэле, Дани Ольмо, Конрад Лаймер, Кевин Кампль, Андре Силва, Кристофер Нкунку.

Бригада арбитров: Марико Фриц | Доминик Шал | Марсель Пайгрим | Арне Арнинк | Роберт Шредер.