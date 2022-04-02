Москва, 27 февраля, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Подразделения Западной группировки войск Вооружённых сил РФ заняли более выгодные позиции на купянском направлении. Об этом 27 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«На купянском направлении подразделения Западной группировки войск заняли более выгодные позиции, нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области», — сказал Конашенков.

Он добавил, что российские военные отразили две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Терны ДНР.

Потери противника за сутки составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и САУ «Гвоздика».

Как ранее передавало ИА Регнум, 27 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что после взятия Авдеевки российские войска продолжают улучшать положение на донецком и купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями. Он уточнил, что за последнюю неделю ВСУ были выбиты из населённых пунктов Победа, Ласточкино, Северное в ДНР.

26 февраля Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России за сутки отбили семь атак украинских военных у Синьковки в Харьковской области и две контратаки у Терн в ДНР. Противник потерял до 145 военнослужащих, танк, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также две САУ «Гвоздика».