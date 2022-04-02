Донецк, , 18:53 — REGNUM Военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки уничтожили 59 украинских националистов. Об этом 2 апреля сообщает Народная милиция ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 59 украинских националистов, одну БМП, один расчёт ЗУ-23, две бронированные машины и один грузовой автомобиль, — говорится в сообщении. — Захвачен один бронированный автомобиль и склад с вооружением и боеприпасами, в том числе зарубежного производства».

Как передавало ИА REGNUM, 2 апреля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что населенный пункт Донецкий в ЛНР обстреляли украинские силовики.