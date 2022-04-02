Воронеж, 2 апреля, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Девочка-подросток и её мать погибла, ещё одна женщина госпитализирована в результате отравления угарным газом в Воронежской области, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля старший помощник прокурора области Михаил Усов.

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Сообщение об отравлении семьи из трех человек угарным газом в частном жилом доме по улице Молодежной 1 отд. свх. «Масловский» поступило в отдел МВД России по Новоусманскому району в 13:00 2 апреля.

Погибла 14-летняя девочка и её 34-летняя мать, 68-летняя родственница погибших госпитализирована. По предварительным данным, причиной отравления стало неосторожное обращение с газовым оборудованием.

На место происшествия выехал заместитель прокурора района Александр Фролов. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура взяла на контроль ход расследования дела.