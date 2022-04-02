Кемерово, , 18:50 — REGNUM В Кемеровской области своё имущество от паводка застраховали более 1,7 тысяч жителей. Об этом сообщил телеграм-канал блока экономического развития правительства региона.

Паводок Shidlovski

В общей сложности заключено 1769 договоров, в том числе: 1006 – за личные средства жителей, 763 – за бюджетные средства.

Для страхования имущества граждан льготных категорий выделено 1,5 млн рублей.

В зонах возможного подтопления за счёт бюджета застрахованы школы, детские сады, объекты здравоохранения, культуры и спорта, участки дорог, муниципальный жилой фонд – 188 объектов.