Фрайбург, Германия, 2 апреля, 2022, 18:46 — ИА Регнум. 2 апреля мюнхенская «Бавария» в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 разгромила «Фрайбург». Игра, проходившая во Фрайбурге на стадионе «Европа-парк Штадион», завершилась со счетом 4:1.

ФК Бавария Мюнхен

Забитыми мячами в составе мюнхенского клуба отметились Леон Горецка (58' Йозуа Киммих), Серж Гнабри (73'), Кингсли Коман (82' Дайо Упамекеано) и Марсель Забитцер (90+6' Серж Гнабри). Единственный гол «Фрайбурга» на 63-й минуте забил Нильс Петерсен после передачи Кристиана Гюнтера.

«Бавария», одержав 21-ю победу в сезоне и набрав 66 очков, укрепилась на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фрайбург» с 45-ю очками временно остался на пятой строчке.