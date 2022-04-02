Новосибирск, , 18:41 — REGNUM В Новосибирске число строителей нового ледового дворца спорта превысило тысячу человек. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске Правительство Новосибирской области

«В апреле завершатся все работы по внешним сетям, их много – водоотведение, электрика, связь, оптоволокно и другие, — прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Активно ведутся работы и по благоустройству территории: завозится песок и ведётся отсыпка площадки. Уже к концу лета эта территория преобразится».

На объекте в выходные трудится 800 человек, в будни – больше тысячи. Это позволяет параллельно выполнять множество видов разнопрофильных работ.