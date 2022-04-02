Ростов-на-Дону, 2 апреля, 2022, 18:40 — ИА Регнум. 2 апреля в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» футбольный клуб «Ростов» потерпел минимальное поражение от «Нижнего Новгорода». Основное время встречи завершилось со счетом 1:2.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Нижний Новгород» Александр Кержаков

Забитыми мячами в составе гостей отметились Ричи Эннин (7' Кирилл Кравцов) и Дмитрий Стоцкий (45+1' Ричи Эннин). Единственный мяч «Ростова» на 25-й минуте встречи забил 20-летний арендованный из «Зенита» полузащитник Кирилл Щетинин после передачи Дмитрия Полоза.

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Сергей Песьяков, Александр Сильянов, Максим Осипенко, Николай Поярков (Андрей Лангович, 66'), Виктор Мелехин, Данил Глебов, Хорен Байрамян (Данила Сухомлинов, 67'), Кирилл Щетинин, Дмитрий Полоз, Роман Тугарев (Егор Голенков, 83'), Али Соу (Николай Комличенко, 67').

«Нижний Новгород»: Артур Нигматуллин, Лукас Масоэро, Иброхимхалил Юлдашев (Денис Ткачук, 62'), Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Дмитрий Стоцкий (Иван Миладинович, 88'), Кирилл Кравцов, Николай Калинский, Илья Берковский (Альберт Шарипов, 46'), Ричи Эннин (Игорь Горбунов, 74'), Тимур Сулейманов.

«Нижний Новгород», одержав седьмую победу в сезоне и набрав 27 очков, обошел «Спартак» и «Рубин» и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 22-мя очками остался на двенадцатой позиции.