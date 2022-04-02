Петрозаводск, 2 апреля, 2022, 18:36 — ИА Регнум. После ДТП с автобусом в Карелии, в результате которого пострадали 13 несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом 2 апреля сообщает следственное управление Следственного комитета (СК) Российской Федерации по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Следователями … возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.

ДТП произошло 1 апреля на 365 км автодороги «Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож» в Пудожском районе. По данным следствия, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, вследствие чего допустил занос автобуса, который съехал на обочину и опрокинулся на правый бок.

По данному факту проводятся следственные действия.