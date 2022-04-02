Новосибирск, 2 апреля, 2022, 18:34 — ИА Регнум. В Новосибирской области из-за плюсовых температур образовались трещины на ледовых переправах, частично разрушились съезды и выезды. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

59.mchs.gov.ru Ледовая переправа

«Поверхность водоёма стала небезопасной для передвижения автомобилей», — уточнили в ведомстве.

После обследования состояния ледовых переправ по двум направлениям «Спирино – Чингис» и «Ордынское – Нижнекаменка» специалисты подписали акт об их закрытии.