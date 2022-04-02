Кемерово, 2 апреля, 2022, 18:25 — ИА Регнум. В Кемеровской области российские банки работают с предприятиями различных отраслей, малым и средним бизнесом, розничными клиентами в штатном режиме. Об этом сообщил телеграм-канал администрации Кемерова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отделение банка

«Обслуживаются все счета, вклады, кредиты, расчётные операции, — говорится в официальном сообщении. — Исполняются все банковские обязательства: начисляются и выплачиваются проценты, выдаются деньги со счетов клиентов».

Отмечается, что клиентам доступны все операции, кроме онлайн-сервисов ApplePay и GooglePay.