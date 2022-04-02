Лондон, , 18:20 — REGNUM Телеведущий Такер Карлсон в эфире канала Fox News обвинил американские власти в том, что они на протяжении многих лет проводили недальновидную политику в отношении Украины.

Такер Карлсон. Ведущий Fox News Gage Skidmore

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Он назвал лидеров лжецами, которые вводят цензуру и предлагают народу детские лозунги, пытаясь скрыть собственные ошибки в отношениях с Украиной и Россией.

В эфире была показана запись речи бывшего лидера британской Партии независимости Найджела Фаража, с которой он выступил в 2014 году. Он предупреждал он возможной реакции России на провокации и утверждал, что Запад «играет на Украине в военные игры».

По мнению ведущего Fox News, президент США совершает действия, от которых Фараж в 2014 году предлагал отказаться, а США и Великобритания долго будут страдать от последствий санкций в отношении России.