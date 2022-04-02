Луганск, , 18:19 — REGNUM Населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстреляли украинские силовики. Об этом 2 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел:… с направления населенный пункт Новотошковское по населенному пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия калибра 122 мм (четыре снаряда)», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 2 апреля в сообщении представительства ДНР в СЦКК говорилось, что из-за обстрела посёлка Александровка в ДНР со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель.