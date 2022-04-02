Новокузнецк, Кемеровская область, , 18:17 — REGNUM Все службы Новокузнецка переведены в режим круглосуточной работы. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Новокузнецк Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Откачка талых вод производится в том числе в ночное время. Тем не менее, жители начинают жаловаться на шум. Как например, на улице Дузенко и Шолохова, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Друзья! Давайте будем более терпимыми. Перепады температур усложняют работу нашим дорожникам и УК».

Он отметил, что за неделю убрана 21 общественная территория, в том числе сквер Жукова.