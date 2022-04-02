Магнитогорск, Челябинская область, 2 апреля, 2022, 18:14 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области жителя Архангельска отдали под суд за мошенничество в отношении местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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По данным полиции, гражданин 2002 года рождения создал в соцсети фейковый аккаунт и разместил в нём ложную информацию о выгодном вложении денег в криптовалюту. Люди ему поверили и вложили свои деньги. Всего следователи доказали 24 преступных эпизода. Деньги обвиняемый тратил на путешествия и на брендовую одежду.

Теперь гражданину грозит пять лет заключения. Его уголовное дело рассмотрит Ленинский райсуд Магнитогорска. Тем временем правоохранительные органы продолжают выяснять его причастность к аналогичным преступлениям в отношении жителей других территорий России.