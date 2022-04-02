Кемерово, , 18:10 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 3 апреля, местами в горах ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, днём усиление ветра при порывах до 15-20 м/с. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Мокрый снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Ночью на территории региона ожидается — 1…-6 °C, местами до +4 °C, днём — +2…+7 °C», — уточняется в прогнозе.

В городе Кемерове 3 апреля прогнозируется переменная облачность, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, температура ночью — 2…-4 °C, днём +3…+5 °C.