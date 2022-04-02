Москва, , 18:09 — REGNUM Более 230 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено за сутки в Российской Федерации. Об этом 2 апреля сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Тест Https://pixabay.com

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«За последние сутки проведено 233 тысячи тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 285,2 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 2 апреля оперативный штаб сообщил, что число госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией в России за истекшие сутки снизилось на 4%.