Новосибирск, 2 апреля 2022, 18:02 — REGNUM В Новосибирске на меры поддержки военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, из бюджета дополнительно выделено два миллиона рублей. Об этом сообщили в мэрии города.
В городской администрации уточнили, что оказание социальной поддержки участникам спецоперации и членам их семей носит заявительную форму.
Помощь касается решения проблем бытового, медицинского, лекарственного, санаторно-курортного и реабилитационного характера. Обращаться нужно в отдел социальной поддержки населения администрации района по месту проживания или в мэрию.