Вулвергемптон, Великобритания, 2 апреля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже высказался о будущем 25-летнего центрального полузащитника сборной Португалии Рубена Невеша в английском клубе.

«Барселона»

«Я хочу лучшего для его карьеры, и мы будем счастливы, если он останется с нами. Если же он уйдет, нам будет очень трудно найти такого игрока, как он», — цитирует наставника «волков» журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Рубен Невеш принял участие в 28-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил девять желтых карточек.

За «Вулверхэмптон» Невеш выступает с 8 июля 2017 года после перехода из «Порту» за 17,9 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста сборной Португалии, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на Невеша претендуют «Манчестер Сити» и каталонская «Барселона».