Москва, , 17:52 — REGNUM Даже при самых сложных ситуациях выход всегда есть. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отношения России со странами ЕС.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Выходы всегда есть, — отметил Песков. — Из любой конфронтации, из любой сложной ситуации всегда есть выходы».

Как передавало ИА REGNUM, 2 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что время для переоценки отношений с РФ и начала диалога придет, когда европейцы «протрезвеют».