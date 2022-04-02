Новосибирск, 2 апреля, 2022, 17:50 — ИА Регнум. В Новосибирске с начала года в эксплуатацию сдано 188 тыс. 312 кв. метров жилья. Об этом сообщили в управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии города.

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По официальным данным, доля многоэтажного жилого строительства — 16 домов или 147 тыс. 948 кв. метров (2942 квартиры).

К этому же времени построено 176 индивидуальных жилых строений (площадь — 40 тыс. 364 кв. метра).