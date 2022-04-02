Москва, 2 апреля, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 2 апреля поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днём единения народов России и Белоруссии, сообщила пресс-служба администрации президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«За последнее время нашим странам удалось немало сделать для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества. Утверждён ряд важнейших документов, в том числе отраслевые союзные программы, обновлённая Военная доктрина и Концепция миграционной политики Союзного государства», — говорится в поздравительной телеграмме Путина.

Глава государства выразил уверенность, что реализация достигнутых договорённостей создаст условия для упрочения позиций России и Белоруссии на международной арене и для дальнейшего продвижения по пути формирования общего социально-экономического и гуманитарного пространства.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов и по-настоящему важно с учётом напряжённой международной обстановки», — заявил Владимир Путин.