Кемерово, 2 апреля, 2022, 17:43 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 2 апреля, на лечении остаются 6094 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 199 случаев заражения коронавирусом. За это же время 378 человек выздоровели.

Всего в регионе зарегистрировано 158132 случая заражения коронавирусом, 149788 человек выздоровели, 2250 пациентов скончались.