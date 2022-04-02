Москва, , 17:40 — REGNUM Агент 26-летнего хорватского центрального защитника московского «Локомотива» Тина Едвай Никки Вуксан назвал слухами информацию о возможном переходе игрока в турецкий футбольный клуб «Трабзонспор».

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«Не комментирую слухи. Тин — игрок «Локомотива», — цитирует Вуксана издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Тин Едвай принял участие в восемнадцати матчах за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом в ворота «Сочи» и получил три желтые и две красные карточки.

Едвай выступает за «Локомотив» с 24 июля 2021 года после перехода из леверкузенского «Байера-04» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость хорватского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, также составляет 4 миллиона евро.