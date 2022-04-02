Вашингтон, 2 апреля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе зашли в тупик из-за отказа США исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка иностранных террористических организаций, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на собственный источник в американской администрации.

Facebook.com/joebiden Джозеф Байден

Несмотря на проводимые с США и Ираном консультации, европейские участники переговоров почти не видят возможностей для компромисса. Джо Байден ещё не принял решения, которое источник назвал политически сложным шагом.

КСИР является главным спорным вопросом сторонами. Иран требует исключить его из санкционного списка США и признать частью системы безопасности и обороны страны.