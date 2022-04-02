Москва, 2 апреля, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин направил поздравление главе правительства Белоруссии Роману Головченко по случаю Дня единения народов России и Белоруссии. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

В своем поздравительном послании, Мишустин отметил, что Москва готова самым активным образом работать в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Совместными усилиями России и Белоруссии развивается многоплановое сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, уверен глава правительства РФ.

«Воплощаются в жизнь крупные проекты в сфере промышленности, энергетики, транспортной инфраструктуры, агропромышленного комплекса», — сказано в поздравительной телеграмме Мишустин.

Также глава правительства РФ уверен, что уплотняется сама ткань гуманитарных связей и контактов между людьми, проживающими в двух странах.

Кроме того, Мишустин отметил особенную важность укрепления российско-белорусского взаимодействия в целях дальнейшего развитияЕвразийского экономического союзаи Содружества независимых государств.

Напомним, что День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля на государственном уровне в обеих странах. В 1996 году в этот день был подписан договор о создании сообщества Белоруссии и России, что предполагало единение экономического пространства и постепенно и законодательной базы двух стран. Ещё через год был подписан договор о Союзе Белоруссии и России.