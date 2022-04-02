Новосибирск, , 17:32 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 2 апреля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализировано 974 пациента, в том числе 18 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 236 случаев заражения коронавирусом. За это же время 811 человек выздоровели, 11 пациентов скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 251640 случаев заражения коронавирусом, 233001 пациент выздоровел, умерли 5394 человека. В реанимации находятся 153 человека, на ИВЛ – 20 пациентов.