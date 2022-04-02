Барселона, Испания, , 17:26 — REGNUM Как сообщает издание Football Insider, руководство каталонской «Барселоны» согласовало с 25-летним центральным защитником лондонского «Челси» и сборной Дании Андреасом Кристенсеном условия личного контракта.

Андреас Кристенсен @cfcunofficial (Chelsea Debs) London

Футболист покинет лондонский клуб и присоединиться к «сине-гранатовым» летом 2022 года на правах свободного агента.

В текущем сезоне Андреас Кристенсен принял участие в 26-ти матчах за лондонский клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. В составе «Челси» датчанин стал победителем Лиги Чемпионов УЕФА 2020/21.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта также объявил, что клуб достиг договоренности о подписании контракта с опорным полузащитником «Милана» и сборной Кот-д'Ивуара Франком Кессье.