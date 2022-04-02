Ростов-на-Дону, 2 апреля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. 23-летний канадский нападающий латвийского футбольного клуба «Спартакс» Ричи Эннин, выступающий за «Нижний Новгород» на правах аренды, стал первым канадцем в истории, забившим гол в Российской Премьер-лиге.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Нижний Новгород» Александр Кержаков

Сегодня, 2 марта, футбольный клуб «Ростов» в матче 23-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 принимает «Нижний Новгород». На седьмой минуте встречи Ричи Эннин открыл счет после передачи Кирилла Кравцова.

В текущем сезоне на счету Ричи Эннина один забитый мяч и три результативные передачи в четырнадцати матчах чемпионата России. Ранее Эннин также выступал за «Томь» и литовский «Жальгирис».