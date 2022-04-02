Донецк, , 17:18 — REGNUM Из-за обстрела посёлка Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом 2 апреля говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ в АТО Naspravdi.info

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«Населенный пункт Александровка: — мужчина, 1960 года рождения — получил тяжелое ранение», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 2 апреля штаб территориальной обороны ДНР сообщили, что населенный пункт Васильевка в ДНР обстреляли представители вооруженных формирований Украины (ВФУ).