Берлин, , 17:18 — REGNUM Германия развернула на территории Литвы системы ПВО Ozelot. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Самоходный ЗРК «Ozelot» производства Германии Thomas Hartwig

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По словам Анушаускаса, германский бундесвер перебросил в Литву зенитно-ракетный комплекс Ozelot вместе с дополнительными германскими военнослужащими. Комплекс развернут на территории военного городка Рукла Йонавского района Литвы, там где базируется передовой сводный батальон военного блока НАТО.

«Средства противовоздушной обороны с дополнительными военными Германии переброшены в Литву как реакция на изменение ситуации в сфере безопасности», — заявил министр обороны Литвы.

Известно, что германский зенитно-ракетный комплекс Ozelot состоит из пусковой установки, а также радиолокационного оборудования для обнаружения и целеуказания. Данный комплекс может обнаружить цель на расстоянии до 20 километров. Комплекс вооружен американскими ракетами Stinger класса «земля — воздух».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США развернули свои зенитно-ракетные комплексы Patriot на территории Польши вблизи границы с Украиной.

Стоит отметить, что сводные батальоны НАТО передового базирования были размещены в Польше и странах Прибалтики с 2017 года. Командование батальоном, который размещен в Литве, взяла на себя Германия. Ранее этот батальон состоял из 1,2 военнослужащих из нескольких стран НАТО. После начала российской спецоперации на Украине, Берлин направил в расположение батальона дополнительно 350 военнослужащих.