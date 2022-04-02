Махачкала, , 17:08 — REGNUM В Махачкале в рамках акции «Сад памяти» высадили деревья в память о Нурмагомеде Гаджимагомедове, Герое России, погибшем в ходе специальной военной операции РФ на Украине.

Нурмагомед Гаджимагомедов Admobninsk. ru

Памятное мероприятие было организовано по инициативе «Волонтёров Победы» и прошло на территории школы, где учился Гаджимагомедов. В Махачкале волонтёры, школьники, учителя и родственники разбили сад в честь Героя России, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

Младшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову было посмертно присвоено звание Героя России. Его подразделение во время специальной военной операции в Донбассе выполняло особую задачу. Столкнувшись с превосходящими силами противника, Гаджимагомедов отвлек внимание на себя, дав возможность остальным бойцам выйти из окружения.

«Каждый педагог находил общий язык с моим сыном, и мой сын находил с ними общий язык. Он многих своих преподавателей помнил и был горд, что учился там. То, что вы решили увековечить его память и сделать аллею — огромное спасибо. Пусть на его примере растёт нынешнее поколение, вся молодёжь, все дети. Пусть будет мир на Земле», — рассказала мать Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Мазаева.

Воина-десантника похоронили в родном селении Кани высокогорного района Дагестана. В годы Великой Отечественной войны на фронт из селения Кани ушли 127 человек. Для маленького горного села это почти все мужское население. Половина из них так и не вернулись. В честь подвига героям воздвигли памятник. Теперь в историю вошел и Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов.

Накануне центральное мероприятие в рамках «Сада памяти» прошло в Каспийске. К акции присоединились временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии, министр по делам молодёжи, представители администрации Каспийска, депутаты Народного собрания, волонтёры, школьники и студенты. Вместе они высадили 77 сосен, символизирующих число лет со дня Великой Победы.

«Мы отдадим память нашим отцам и дедам, которые погибли при выполнении своего воинского долга. Эта акция помогает озеленять наш город, делать его красивее, добрее и чище. У нас ещё много работы, надо держать в карманах рабочие перчатки и быть готовыми трудиться. Такое благое дело накануне священного месяца Рамадан вдвойне важно и значимо для каждого из нас», — сказал глава Каспийска Борис Гонцов.

Международная акция «Сад памяти», участники которой ежегодно высаживают 27 млн деревьев в память обо всех погибших в 1941–1945 гг., традиционно стартовала 18 марта в городе-герое Севастополе. «Сады памяти» уже появились в Крыму, в Геленджике, Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, в Германии, Сербии, Катаре и др. «Сад памяти» пройдёт во всех регионах России и за рубежом до 22 июня.

Акция организована АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология».