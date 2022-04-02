Москва, , 17:08 — REGNUM Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») рассказала о случае распространения на Украине фальшивых денег с азиатским штаммом туберкулеза, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

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«Специалисты ЛНР, которые работали ещё и в период до 2014 года в системе здравоохранения Украины и сейчас, дают нам информацию, представят документы, которые свидетельствуют о событиях, которые вообще требуют отдельной оценки и проверки. А именно: в районе одной из школ в 2020 году были выброшены фальшивые денежные купюры, исследование которых показало, что они были инфицированы этим азиатским штаммом туберкулеза», — цитирует Яровую пресс-служба Госдумы.

«Сам факт того, что выброс этих инфицированных купюр был в районе детского учебного учреждения, зная любопытство ребёнка, понимая, что все, что ребёнок берет руками и потом это (тянет) в рот, и это соприкосновение живое даёт высокую инфицированность, означало, что это было ничто иное как диверсия», — подчеркнула она.

Высокий уровень настороженности органов правоохраны ЛНР позволил избежать трагедии, потому что купюры были изъяты, проведены исследования, это было установлено, сказала депутат.

Таким образом, делает вывод Яровая, «в отношении жителей ЛНР и ДНР на протяжении восьми лет, можно говорить, осуществлялись не только атаки прямого вооруженного воздействия, но и, в том числе, это пример бактериологической диверсии, которую нужно тщательным образом расследовать, которой нужно давать оценку».

Яровая также обратила внимание на высокий формат секретности деятельности лабораторий, особенно в Харькове, Одессе, Львове и Киеве, «где есть очень серьёзные музейные штаммы опасных вирусов».

Вице-спикер Госдумы по итогам общения с представителями Минздрава ЛНР обратилась в правоохранительные органы по факту случившегося на территории одной из школ акта биологического терроризма.

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