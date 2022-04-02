2 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили новость о том, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал требование России платить за природный газ в рублях «шантажом», которому Варшава не поддастся.

Мирослава Романенко, , 19:46 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал требование России платить за природный газ в рублях «шантажом», которому Варшава не поддастся.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Если такой сценарий будет использован в отношении Польши, мы этому шантажу не поддадимся», — сказал он в ответ на вопрос о том, будет ли Варшава оплачивать российский газ в рублях (приводит его слова ТАСС).

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Заявление главы польского правительства обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Какая подлость», — отреагировал Юрий М.

«Мы можем не поставлять их долю газа, если они так хотят», — написал Mika A.

Газ Gazprom.ru

«Братишка, ничего не попутал? Значит, ЕС шантажировать Россию можно», — пишет Сергей.

«Пусть сходит в гастроном и посмотрит, как продавщицы шантажируют покупателей платить за покупки», — с сарказмом отметила Елена Д.

«Польше только за золото», — добавил Segl.

«Пшеки бы уж молчали насчёт шантажей. Пусть яблоками топят!» — пишет Anna R.

«Шантаж в чем? Не хочешь платить, не покупай. А уж какими денежками, извиняйте, продавец решает. Мутные вы, пшеки, зачем вам газ? Самогончик из яблок и горючее готово», — написала Ольга не без сарказма.

«Санкции — это тоже шантаж», — отреагировал Aladdin.

«Дык можно и за евро, но на счёт в российском банке», — отметила Elena K.

«Непонятно, в чем шантаж? Платите также в евро, на бирже покупаете рубли и получаете газ. Ах, так при такой схеме заморозить деньги не получится, да и рубль укрепится», — прокомментировал новость S. Z.

«Пусть походит по рынку, поищет за злотые», — добавил один из участников обсуждения.

«Умоляю, не продавайте им газ даже за рубли!!! А амерам — удобрения. Не нужно. Пожалуйста», — призвала T, Borisova.

«Классическое польско-…[украинское] «а нас-то за шо?» — иронизирует Максим.

«Самое великолепное — это наблюдать то, как Польша бесится. Как мелкая и пучеглазая собачка», — пошутила Евангелина.

Шавки Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Какие же мы мерзавцы!!! Ну нельзя же так с джентльменами», — смеется Андрей.

«В Спортлото пожалуйтесь, можете ещё счета заморозить. Потом вам *опу заморозим, узнаете про какие сибирские морозы пелось в одной песне», — с сарказмом добавил Никита П.

«Да нам, собственно говоря,… [все равно], что говорит и считает этот пшек. Он пусть другое скажет, за рублями очередь занял уже или нет?» — с юмором поинтересовался «Сергей из Перово».

«Поляки забыли, кто подарил им Гданьск и Щецин и выход к морю. Товарища Сталина должны славить в веках», — подытожил Роман.

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