Москва, , 17:00 — REGNUM Огромное количество граждан Украины были вытеснены системой здравоохранения в зону опасных экспериментов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля, об этом заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Ирина Яровая Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«На территории Украины в свое время была внедрена американская программа здравоохранения, и об этом нам сказали коллеги из ЛНР, которые работают в системе здравоохранения. О чем эта программа? Эта программа о том, что отменяется система профилактики и ранней диагностики. То есть только если вы как гражданин заключаете платный контракт, то вы получаете этот пакет услуг. Понимая, что большая часть населения этого сделать не может, фактически огромное количество граждан Украины заведомо были вытеснены в зону не просто риска, а в зону опасных экспериментов», — цитирует Яровую пресс-служба Госдумы.

«При сниженном иммунитете и при невозможности получать раннюю квалифицированную помощь и диагностику любые испытания с вбросом штаммов и вирусов, — это, знаете, такая живая биолаборатория экспериментов, к сожалению, очень часто с летальным исходом», — говорит парламентарий.

По ее убеждению, все это должно быть предметом исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Также, уверена Яровая, это «должно быть поводом к серьезному разговору по поводу того, с каким форматом современной, агрессивной и преступной политики сталкивается мир в лице программ, которые реализуются Соединенными Штатами на территории других государств в нарушение Международной конвенции по запрету бактериологического оружия и в нарушение вообще всех человеческих норм, норм этики и морали».

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