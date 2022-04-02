Москва, , 16:54 — REGNUM Мощный средиземноморский циклон «Катарина» накрыл сегодня, 2 апреля, Московский регион.

Ледяной дождь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В столице России наблюдается сильный снегопад. Уже сейчас из-за снегопада в аэропортах Москвы задержаны или отменены около 50 авиарейсов.

Снегопад продолжится вечером 2 апреля. Ожидается ухудшение видимости до 500−800 метров. По прогнозам синоптиков, может выпасть 60% месячной нормы осадков в апреле. Осадки продолжатся и в первой половине дня 3 апреля.

Также синоптики предупреждают, что с полуночи в Московской области местами возможны ледяные дожди.