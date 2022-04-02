Москву накрыл циклон «Катарина» — снегопад будет идти 36 часов
Москва, 2 апреля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Мощный средиземноморский циклон «Катарина» накрыл сегодня, 2 апреля, Московский регион.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ледяной дождь
В столице России наблюдается сильный снегопад. Уже сейчас из-за снегопада в аэропортах Москвы задержаны или отменены около 50 авиарейсов.
Снегопад продолжится вечером 2 апреля. Ожидается ухудшение видимости до 500−800 метров. По прогнозам синоптиков, может выпасть 60% месячной нормы осадков в апреле. Осадки продолжатся и в первой половине дня 3 апреля.
Также синоптики предупреждают, что с полуночи в Московской области местами возможны ледяные дожди.