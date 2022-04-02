Вашингтон, 2 апреля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Американский канал ABC News назвал президента США Джо Байдена ответственным за кризис с топливом.

Иван Шилов ИА REGNUM Джозеф Байден

Ведущая канала заявила, что Байден обвиняет в сложившейся ситуации президента РФ Владимира Путина в попытке снять ответственность с себя. Речь шла о решении Байдена в течение года высвобождать из стратегического резерва США по одному миллиону баррелей в день.

Это мнение поддержали зрители канала. Комментаторы считают, что топливный кризис в США является последствием санкций в отношении России, и Джо Байден не хочет этого признавать.

«Он никогда не возьмёт на себя ответственность за то, что делает», — гласит один из комментариев под выпуском.