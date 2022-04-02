Лондон, , 16:53 — REGNUM Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал информацию о возможном трансфере 23-летнего опорного полузащитника сборной Англии по футболу Деклана Райса, которым интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед», в грядущее летнее трансферное окно.

Дэвид Мойес Jason Gulledge

«Первое, что нужно сказать, это то, что он не продается. Сто миллионов фунтов за него было дешево прошлым летом. 150 миллионов сейчас был бы минимальным ценником, но он не продается. Есть только определенные клубы, которые могут рассмотреть такой трансфер», — цитирует Мойеса издание Sky Sports.

В текущем сезоне Деклан Райс приняло участие в 28-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Астон Виллы» из Бирмингема и четырьмя результативными передачами.

Деклан Райс, будучи воспитанником «Челси», выступает за «Вест Хэм Юнайтед» с 1 июля 2013 года после перехода из «Челси» на правах свободного агента.