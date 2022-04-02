Брест, Белоруссия, , 16:52 — REGNUM В День единения народов России и Белоруссии на территории музейного комплекса «Брестская крепость» «Молодая Гвардия Единой России» подписала с «Белорусским республиканским союзом молодежи» соглашение по приоритетным направлениям взаимодействия. Об этом рассказал журналиста председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

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«Подписание соглашения между нашими организациями продолжает развитие молодёжного взаимодействия России и Белоруссии. Наши организации отдают приоритет совместным проектам в добровольчестве, образовании, культуре и спорте и, конечно, сохранению исторической памяти. Особенно символично, что соглашение подписано именно в год исторической памяти в Белоруссии», — рассказал Антон Демидов.

Соглашение скрепили подписями председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов и первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов.

Антон Демидов также добавил, что в день подписания соглашения активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Белорусского республиканского союза молодежи» возложили цветы к Вечному огню у главного монумента «Мужество» в Бресте.