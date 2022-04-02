Брест, Белоруссия, 2 апреля 2022, 16:52 — REGNUM В День единения народов России и Белоруссии на территории музейного комплекса «Брестская крепость» «Молодая Гвардия Единой России» подписала с «Белорусским республиканским союзом молодежи» соглашение по приоритетным направлениям взаимодействия. Об этом рассказал журналиста председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
Соглашение скрепили подписями председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов и первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов.
Антон Демидов также добавил, что в день подписания соглашения активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Белорусского республиканского союза молодежи» возложили цветы к Вечному огню у главного монумента «Мужество» в Бресте.