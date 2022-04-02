Краснодар, 2 апреля, 2022, 16:46 — ИА Регнум. В прошедшее зимнее трансферное окно «Краснодар» был готов отпустить 23-летнего голкипера сборной России Матвея Сафонова в «Зенит», если санкт-петербургский клуб предложит за трансфер футболиста 40 миллионов евро. Об этом сообщило издание «РБ Спорт».

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь сборной России Матвей Сафонов

В текущем сезоне Матвей Сафонов принял участие в двадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил девятнадцать мячей. Шесть матчей голкипер сумел отстоять на ноль.

Текущее соглашение воспитанника «Краснодара» с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Матвея Сафонова в 16 миллионов евро.