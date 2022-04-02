Луганск, 2 апреля, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Инфраструктуру Рубежного в Луганской Народной Республике (ЛНР) уничтожают украинские силовики. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщил 2 апреля избранный в 2015 году городским головой Рубежного Сергей Хортив журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Так называемые захысныки (защитники) просто уничтожают объекты городской инфраструктуры, бьют по гражданским людям, постоянно работает артиллерия, в основном в хаотическом порядке, — сказал городской голова. — Огромное количество погибших на сегодняшний день, много раненых среди гражданского населения».

По его словам, люди просто не успевают хоронить погибших.

Как передавало ИА REGNUM, 2 апреля официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко заявил, что в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике.