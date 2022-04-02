Москва, , 16:34 — REGNUM В России и Белоруссии на фоне санкций должны сохранить рабочие места. Об этом госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил 2 апреля на открытии выставки передовых образцов машиностроения России и Белоруссии на ВДНХ.

Дмитрий Мезенцев Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы сегодня задумываемся над тем, как мы ответим на санкционное давление Запада — неправильное, несправедливое. Но мы обязаны сохранить наши рабочие места, сохранить достаток в домах миллионов людей», — заявил Мезенцев.

Выставка передовых образцов машиностроения, приуроченная ко Дню единения народов России и Белоруссии, была открыта 2 апреля на ВДНХ. На церемонии открытия были зачитаны поздравления президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Владимир Путин в своём обращении также подчеркнул, что в последнее время Москва и Минск сталкиваются «с беспрецедентным внешним давлением».